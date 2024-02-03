Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть люди
- РИА Новости
Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram.
«Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», — написал он.
По словам Пасечника, три человека доставлены в больницу с ранениями. Ещё несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами.
Ранее окраина села Долгого в Белгородской области подверглась атаке дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины. Был повреждён объект инфраструктуры.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что Вооружённые силы Украины в течение суток четыре раза обстреляли территорию Донецка в Донецкой Народной Республике.