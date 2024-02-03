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Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть люди

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Три человека получили ранения, ещё несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами в результате обстрела пекарни в Лисичанске.
Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть люди
  • РИА Новости

Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram.

«Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», — написал он.

По словам Пасечника, три человека доставлены в больницу с ранениями. Ещё несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами.

Ранее окраина села Долгого в Белгородской области подверглась атаке дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины. Был повреждён объект инфраструктуры.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что Вооружённые силы Украины в течение суток четыре раза обстреляли территорию Донецка в Донецкой Народной Республике.

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