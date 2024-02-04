«Нелюди в Киеве плевать хотели на все призывы ООН»: не менее 28 человек погибли в Лисичанске в результате обстрела ВСУ

В результате ракетного удара ВСУ по Лисичанску погибли не менее 28 человек, в том числе девять женщин и один ребёнок. По данным МЧС, на месте обрушения здания пекарни разобрано уже около 65% разрушенных конструкций. Удар по гражданской инфраструктуре города в ЛНР был нанесён днём 3 февраля. Предположительно, войска киевского режима применили системы залпового огня HIMARS. В МИД считают, что в Киеве таким образом «отблагодарили» страны ЕС за «щедрую» финансовую поддержку.

По меньшей мере 28 человек погибли после удара ВСУ по Лисичанску (ЛНР), в результате которого было разрушено здание пекарни. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на администрацию главы ЛНР.

«По данным на 06:00 4 февраля, десять человек пострадали, 28 погибли. Из них 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни продолжается, уже разобрано около 65% разрушенных конструкций.

Войска киевского режима обстреляли Лисичанск днём 3 февраля. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры (пекарня и расположенное рядом кафе), в которых в это время находились местные жители. В Следственном комитете России предполагают, что удар был нанесён из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, новый теракт киевского режима с применением западного вооружения — «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза. 1 февраля ЕС одобрил выделение Украине пакета финансовой помощи в размере €50 млрд.

«Это ещё одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей на Банковой и того, что ВСУ, как отметил президент России Владимир Путин, окончательно превратились в террористическую организацию. Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», — говорится в комментарии.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что держит ситуацию в Лисичанске под личным контролем.

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«Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», — написал он в Telegram.

По его словам, 4 февраля в ЛНР объявлен днём траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска.

Первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин также констатировал, что ВСУ совершили действия террористического характера.

«Выходной день, суббота. После рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьёй. И в этот момент — очередной теракт ВСУ», — сказал он.

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, «укрофашисты дошли до крайней стадии агонии».

«Это очередной (вне сомнений) теракт! Очередное военное преступление! Нелюди в Киеве плевать хотели на все призывы и осуждения ООН. Очевидно, как и их западные хозяева. Все увещевания здесь разбиваются о стену цинизма международной террористической ячейки с Банковой улицы и её спонсоров в Вашингтоне», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что у России нет другого выбора, кроме как достичь всех целей специальной военной операции и отодвинуть демилитаризованную зону от российских границ.

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«Зеленский и Байден несут личную ответственность за гибель мирных людей. И они должны отвечать перед самым суровым судом истории!» — указал Слуцкий.

«ВСУ превратились в террористическую организацию»

2 февраля Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Всё для победы!» констатировал, что войска киевского режима превратились в террористов.

«То, что называется ВСУ, это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию. Стреляют по машинам скорой помощи», — заявлял президент России.

Глава государства также рассказал о перехвате радиосвязи, который ему принесли почитать. По его словам, речь идёт о моменте, когда украинская бронетехника пыталась войти в Донецк.

«Просто танкисты между собой разговаривают по связи в танке. Из дома вышел местный житель, из частного дома, у него там семья, дети где-то бегают. Один из танкистов, солдат ВСУ, взял и застрелил его, а он вышел в спортивном костюме. Второй [солдат ВСУ] его спрашивает: «Зачем ты это сделал?» Просто вышел человек в спортивном костюме из дома, у него дома семья, и слышно, дети там бегают. Ответ: «Да они здесь все террористы». Просто так взял и застрелил», — сказал Путин.