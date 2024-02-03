МИД: удар ВСУ по Лисичанску — очередное доказательство преступной сущности Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что обстрел Вооружёнными силами Украины пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике является очередным доказательством преступной сущности киевского режима.

Слова Захаровой приводит российское внешнеполитическое ведомство.

«Это ещё одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей на Банковой», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила о словах президента России Владимира Путина, который отметил, что киевский режим окончательно превратился в террористическую организацию.

По последним данным, в результате обстрела пекарни погибли 15 человек.

Спасатели и представители властей ЛНР в течение всей ночи будут продолжать разбор завалов пекарни.