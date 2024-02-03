RT в Telegram
Подпишись

Захарова: обстрел Лисичанска стал «благодарностью» Киева за финансовую помощь ЕС

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстрел Вооружёнными силами Украины пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике стал «благодарностью» киевского режима Европейскому союзу за финансовую помощь.
Захарова: обстрел Лисичанска стал «благодарностью» Киева за финансовую помощь ЕС
  • globallookpress.com

Слова Захаровой приводит российское внешнеполитическое ведомство. 

«Новый теракт — «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза», — говорится в заявлении.

Дипломат подчеркнула, что Москва намерена проинформировать международные организации об обстреле ВСУ пекарни.

По последним данным, в результате обстрела пекарни погибли 15 человек.

Спасатели и представители властей ЛНР в течение всей ночи будут продолжать разбор завалов пекарни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить