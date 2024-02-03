Захарова: обстрел Лисичанска стал «благодарностью» Киева за финансовую помощь ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстрел Вооружёнными силами Украины пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике стал «благодарностью» киевского режима Европейскому союзу за финансовую помощь.

globallookpress.com

Слова Захаровой приводит российское внешнеполитическое ведомство. «Новый теракт — «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза», — говорится в заявлении. Дипломат подчеркнула, что Москва намерена проинформировать международные организации об обстреле ВСУ пекарни. По последним данным, в результате обстрела пекарни погибли 15 человек. Спасатели и представители властей ЛНР в течение всей ночи будут продолжать разбор завалов пекарни.