Захарова: обстрел Лисичанска стал «благодарностью» Киева за финансовую помощь ЕС
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Слова Захаровой приводит российское внешнеполитическое ведомство.
«Новый теракт — «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза», — говорится в заявлении.
Дипломат подчеркнула, что Москва намерена проинформировать международные организации об обстреле ВСУ пекарни.
По последним данным, в результате обстрела пекарни погибли 15 человек.
Спасатели и представители властей ЛНР в течение всей ночи будут продолжать разбор завалов пекарни.