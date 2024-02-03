МИД: Россия проинформирует международные организации об ударе ВСУ по Лисичанску
- © Пресс-служба МИД РФ
Слова Захаровой приводит российское внешнеполитическое ведомство.
«Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды (Владимира. — RT) Зеленского», — говорится в заявлении.
Дипломат подчеркнула, что Москва ожидает от международных организаций безоговорочного осуждения преступления киевского режима.
По последним данным, в результате обстрела пекарни погибли 15 человек.
Спасатели и представители властей ЛНР в течение всей ночи будут продолжать разбор завалов пекарни.