МИД: Россия проинформирует международные организации об ударе ВСУ по Лисичанску

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва намерена проинформировать международные организации об обстреле Вооружёнными силами Украины пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике.

Слова Захаровой приводит российское внешнеполитическое ведомство.

«Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды (Владимира. — RT) Зеленского», — говорится в заявлении.

Дипломат подчеркнула, что Москва ожидает от международных организаций безоговорочного осуждения преступления киевского режима.

По последним данным, в результате обстрела пекарни погибли 15 человек.

Спасатели и представители властей ЛНР в течение всей ночи будут продолжать разбор завалов пекарни.