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МИД: Россия проинформирует международные организации об ударе ВСУ по Лисичанску

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва намерена проинформировать международные организации об обстреле Вооружёнными силами Украины пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике.
МИД: Россия проинформирует международные организации об ударе ВСУ по Лисичанску
  • © Пресс-служба МИД РФ

Слова Захаровой приводит российское внешнеполитическое ведомство. 

«Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды (Владимира. — RT) Зеленского», — говорится в заявлении. 

Дипломат подчеркнула, что Москва ожидает от международных организаций безоговорочного осуждения преступления киевского режима.

По последним данным, в результате обстрела пекарни погибли 15 человек.

Спасатели и представители властей ЛНР в течение всей ночи будут продолжать разбор завалов пекарни.

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