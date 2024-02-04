Омбудсмен ЛНР сообщила, что направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
- РИА Новости
«В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права», — цитирует её РИА Новости.
По словам омбудсмена, также информация будет направлена уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
Лисичанск подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины вечером 3 февраля. Жертвами удара стали 28 человек, включая ребёнка.
Поисково-спасательная операция в Лисичанске завершилась.