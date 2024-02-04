Мирошник: обстрел ВСУ Лисичанска — преднамеренное военное преступление
- РИА Новости
Он подчеркнул, что целью совершённого украинскими военными преступления являлось уничтожение мирных граждан, а также разрушение гражданского объекта.
«У этого преступления есть не только исполнители, но и заказчики и спонсоры», — приводит его слова ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что целенаправленный удар ВСУ «в разгар субботнего дня» по пекарне и кафе свидетельствует о том, что он изначально предполагал убийство и ранение мирных жителей.
Ранее в МЧС России сообщили о завершении поисково-спасательной операции, которая проводилась на месте обрушения пекарни в Лисичанске.