Вооружённые силы Украины совершили преднамеренное военное преступление, обстреляв город Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что целью совершённого украинскими военными преступления являлось уничтожение мирных граждан, а также разрушение гражданского объекта.

«У этого преступления есть не только исполнители, но и заказчики и спонсоры», — приводит его слова ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что целенаправленный удар ВСУ «в разгар субботнего дня» по пекарне и кафе свидетельствует о том, что он изначально предполагал убийство и ранение мирных жителей.

Ранее в МЧС России сообщили о завершении поисково-спасательной операции, которая проводилась на месте обрушения пекарни в Лисичанске.