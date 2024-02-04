RT в Telegram
Подпишись

Мирошник: обстрел ВСУ Лисичанска — преднамеренное военное преступление

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины совершили преднамеренное военное преступление, обстреляв город Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник: обстрел ВСУ Лисичанска — преднамеренное военное преступление
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что целью совершённого украинскими военными преступления являлось уничтожение мирных граждан, а также разрушение гражданского объекта.

«У этого преступления есть не только исполнители, но и заказчики и спонсоры», — приводит его слова ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что целенаправленный удар ВСУ «в разгар субботнего дня» по пекарне и кафе свидетельствует о том, что он изначально предполагал убийство и ранение мирных жителей.

Ранее в МЧС России сообщили о завершении поисково-спасательной операции, которая проводилась на месте обрушения пекарни в Лисичанске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить