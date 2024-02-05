Московский производитель создал семь человекоподобных роботов в 2023 году

Московская компания в 2023 году разработала новинку — сервисного робота антропоморфного типа на базе искусственного интеллекта для различных учреждений в регионах.

Об этом пишет сайт kp.ru.

Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова рассказала, что продукция компании «Фора Роботикс» позволяет оптимизировать повседневные рабочие процессы.

«Машины на 80% состоят из отечественных комплектующих, умеют распознавать голоса и лица, поддерживать разговор, жестикулировать, выступая в роли администратора, консультанта, экскурсовода, промоутера и многих других», — отметила она.

В 2023 году производитель обеспечил выпуск семи роботов. Два используются для научно-исследовательской работы в университете телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге. Один стал консультантом в поликлинике в Московской области, ещё один — электронным помощником в ОГИБДД УМВД России в Череповце.

Ранее исследование показало, что в 2023 году треть россиян (29%) хотя бы раз использовали искусственный интеллект для решения задач в работе или учёбе.