Треть россиян хотя бы раз использовали ИИ за последний год

Новое исследование показало, что в 2023 году треть россиян (29%) хотя бы раз использовали искусственный интеллект (ИИ) для решения задач в работе или учёбе.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Viju.

Так, 32% респондентов считают, что нейросети предлагают больше вариантов альтернативных решений одного вопроса или задачи. 24% опрошенных обращаются к нейросетям, потому что ленятся.

Что ИИ экономит время и помогает быстрее справляться с простыми задачами, отметили 20%.

Ещё 14% россиян использовали нейросеть, когда устали или считали себя неспособными решить задачу, а 10% — когда решение вопроса было слишком сложным и долгим.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не замечают отличий между голосом человека и робота.