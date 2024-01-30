Треть россиян хотя бы раз использовали ИИ за последний год
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Viju.
Так, 32% респондентов считают, что нейросети предлагают больше вариантов альтернативных решений одного вопроса или задачи. 24% опрошенных обращаются к нейросетям, потому что ленятся.
Что ИИ экономит время и помогает быстрее справляться с простыми задачами, отметили 20%.
Ещё 14% россиян использовали нейросеть, когда устали или считали себя неспособными решить задачу, а 10% — когда решение вопроса было слишком сложным и долгим.
Ранее сообщалось, что большинство россиян не замечают отличий между голосом человека и робота.