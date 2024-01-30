RT в Telegram
Подпишись

Треть россиян хотя бы раз использовали ИИ за последний год

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что в 2023 году треть россиян (29%) хотя бы раз использовали искусственный интеллект (ИИ) для решения задач в работе или учёбе.
Треть россиян хотя бы раз использовали ИИ за последний год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Viju.

Так, 32% респондентов считают, что нейросети предлагают больше вариантов альтернативных решений одного вопроса или задачи. 24% опрошенных обращаются к нейросетям, потому что ленятся.

Что ИИ экономит время и помогает быстрее справляться с простыми задачами, отметили 20%.

Ещё 14% россиян использовали нейросеть, когда устали или считали себя неспособными решить задачу, а 10% — когда решение вопроса было слишком сложным и долгим.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не замечают отличий между голосом человека и робота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить