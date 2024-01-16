Большинство россиян не замечают отличий между голосом человека и робота

Исследование показало, что большинство россиян (69%) не могут отличить голос робота на базе искусственного интеллекта от человеческого.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании Robovoice (резидент «Сколково»).

Также выяснилось, что 42% респондентов предпочли бы знать, с кем именно ведётся беседа: с реальным оператором или нейросетью. Не сильно беспокоит это 31% опрошенных, а говорить с реальным сотрудником хотели бы 27%.

При этом 46% участников исследования считают, что скорость ответа и вежливость бота — это одно из его преимуществ. 34% отметили ёмкость информации от робота по сравнению с реальным оператором. Ещё 19% хотели бы получать входящие звонки от ИИ только по требующейся теме.

Ранее руководитель Главгосэкспертизы Игорь Манылов выразил мнение, что стремительно развивающиеся нейросети всё же никогда не смогут полностью заменить проектировщиков и экспертов.