RT в Telegram
Подпишись

Большинство россиян не замечают отличий между голосом человека и робота

Короткая ссылка
Исследование показало, что большинство россиян (69%) не могут отличить голос робота на базе искусственного интеллекта от человеческого.
Большинство россиян не замечают отличий между голосом человека и робота
  • Gettyimages.ru
  • © Liubomyr Vorona

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании Robovoice (резидент «Сколково»).

Также выяснилось, что 42% респондентов предпочли бы знать, с кем именно ведётся беседа: с реальным оператором или нейросетью. Не сильно беспокоит это 31% опрошенных, а говорить с реальным сотрудником хотели бы 27%.

При этом 46% участников исследования считают, что скорость ответа и вежливость бота — это одно из его преимуществ. 34% отметили ёмкость информации от робота по сравнению с реальным оператором. Ещё 19% хотели бы получать входящие звонки от ИИ только по требующейся теме.

Ранее руководитель Главгосэкспертизы Игорь Манылов выразил мнение, что стремительно развивающиеся нейросети всё же никогда не смогут полностью заменить проектировщиков и экспертов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить