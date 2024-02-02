Специалист Павлова посоветовала не хранить мёд и шоколад в холодильнике

Специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова рассказала, что ряд продуктов не стоит хранить в холодильнике.

Так, тропические фрукты — бананы, авокадо, грейпфруты — чувствительны к холоду, поэтому лучше держать их при комнатной температуре, но в прохладном месте, сообщила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Также не рекомендуется хранить при низких температурах жидкий мёд, иначе может произойти кристаллизация продукта, отметила Павлова. Она посоветовала хранить мёд при температуре не выше +20 °С.

Кроме того, по её словам, нельзя хранить в холодильнике приправы, пряности и другие продукты с низкой влажностью и высокой пористостью, так как они впитают в себя влагу и посторонние запахи, а также хлеб и шоколад.

Ранее доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров рассказал, как долго можно хранить отварной рис.