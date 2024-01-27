RT в Telegram
Подпишись

Специалист Быстров рассказал о сроках хранения отварного риса

Короткая ссылка
Доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал, как долго можно хранить отварной рис.
Специалист Быстров рассказал о сроках хранения отварного риса
  • Gettyimages.ru
  • © Happycity21

«Если вы сварили рис, переложили его в чистую посуду, закрыли герметичной крышкой и убрали в холодильник, то хранить готовую крупу можно трое-четверо суток. Но если отварной рис простоял всю ночь в кастрюле без крышки, а на утро его убрали в холодильник, то продукт испортится уже через 24 часа», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснил Быстров, продукты, содержащие крахмал, образуют благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры.

«Если вы решили хранить рис, то его нужно после приготовления быстро охладить: патогенная микрофлора в отваренной крупе будет развиваться до тех пор, пока продукт не охладится до температуры ниже +6 °C», — сказал эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить