Специалист Быстров рассказал о сроках хранения отварного риса

Доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал, как долго можно хранить отварной рис.

«Если вы сварили рис, переложили его в чистую посуду, закрыли герметичной крышкой и убрали в холодильник, то хранить готовую крупу можно трое-четверо суток. Но если отварной рис простоял всю ночь в кастрюле без крышки, а на утро его убрали в холодильник, то продукт испортится уже через 24 часа», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснил Быстров, продукты, содержащие крахмал, образуют благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры.

«Если вы решили хранить рис, то его нужно после приготовления быстро охладить: патогенная микрофлора в отваренной крупе будет развиваться до тех пор, пока продукт не охладится до температуры ниже +6 °C», — сказал эксперт.

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