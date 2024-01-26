Врач Павлова: употребление кефира на ночь может привести к диабету

Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что устоявшееся мнение о пользе кисломолочных продуктов, таких как кефир, ряженка, во время вечернего перекуса не соответствует действительности.

Специалисты в ходе исследований выяснили, что у кисломолочных продуктов высокий инсулиновый индекс, вечером употреблять их нежелательно, так как гормон инсулин у человека максимально активен в вечернее время, объяснила она в интервью Радио Sputnik.

«Получается, что человек пьёт кефир и, довольный, идёт спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови и печень начинает её ускоренно синтезировать», — отметила Павлова.

По её словам, это ведёт к преддиабету и диабету в последующем, а также способствует набору жировой ткани.

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