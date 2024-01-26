RT в Telegram
Подпишись

Врач Павлова: употребление кефира на ночь может привести к диабету

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что устоявшееся мнение о пользе кисломолочных продуктов, таких как кефир, ряженка, во время вечернего перекуса не соответствует действительности.
Врач Павлова: употребление кефира на ночь может привести к диабету
  • Gettyimages.ru

Специалисты в ходе исследований выяснили, что у кисломолочных продуктов высокий инсулиновый индекс, вечером употреблять их нежелательно, так как гормон инсулин у человека максимально активен в вечернее время, объяснила она в интервью Радио Sputnik.

«Получается, что человек пьёт кефир и, довольный, идёт спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови и печень начинает её ускоренно синтезировать», — отметила Павлова.

По её словам, это ведёт к преддиабету и диабету в последующем, а также способствует набору жировой ткани.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить