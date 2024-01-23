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Врач Мисюрина: не существует лекарств для укрепления иммунитета у здоровых людей

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Руководитель Гематологической службы ГКБ №52 Елена Мисюрина заявила, что не существует лекарств для укрепления иммунитета, которые здоровый человек мог бы применять с целью профилактики заболеваний.
Врач Мисюрина: не существует лекарств для укрепления иммунитета у здоровых людей
  • Gettyimages.ru
  • © Nes

«Есть препараты, которые позволяют справиться с инфекцией, подкорректировать бактериальную или вирусную инфекцию, лечить аутоиммунные заболевания, ревматологические заболевания, которые показаны после химиотерапии, которые вводят, чтобы стабилизировать определённый уровень иммуноглобулина», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Однако всё это не препараты для повышения иммунитета у здорового человека, подчеркнула Мисюрина.

Для укрепления организма и поддержания иммунитета врач рекомендовала вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом.

Ранее новое исследование показало, что российские средства массовой информации с каждым годом уделяют всё больше внимание теме здорового образа жизни.

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