Врач Мисюрина: не существует лекарств для укрепления иммунитета у здоровых людей
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«Есть препараты, которые позволяют справиться с инфекцией, подкорректировать бактериальную или вирусную инфекцию, лечить аутоиммунные заболевания, ревматологические заболевания, которые показаны после химиотерапии, которые вводят, чтобы стабилизировать определённый уровень иммуноглобулина», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Однако всё это не препараты для повышения иммунитета у здорового человека, подчеркнула Мисюрина.
Для укрепления организма и поддержания иммунитета врач рекомендовала вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом.
Ранее новое исследование показало, что российские средства массовой информации с каждым годом уделяют всё больше внимание теме здорового образа жизни.