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Российские СМИ в 2023 году на 17% чаще освещали тему ЗОЖ

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Аналитики провели исследование и выяснили, что российские средства массовой информации с каждым годом всё больше уделяют внимание теме здорового образа жизни.
Российские СМИ в 2023 году на 17% чаще освещали тему ЗОЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Gu Studio

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса журналистских запросов Pressfeed.

Согласно статистике сервиса, с 2021 года этот интерес ежегодно растёт в среднем на 20%. Наибольшее внимание уделяется вопросам правильного питания, а профессия нутрициолога вошла в топ самых цитируемых в СМИ в 2023 году.

По данным сервиса, в 2023 году журналисты на 17% чаще освещали темы, связанные с ЗОЖ, чем в 2022-м, а в 2022-м — на 23% чаще, чем в 2021-м.

Отмечается, что в 2023 году повышенное внимание СМИ уделялось темам веганства и сыроедения.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT заявил, что необходимо просвещать граждан на тему здорового образа жизни.

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