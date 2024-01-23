Российские СМИ в 2023 году на 17% чаще освещали тему ЗОЖ
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса журналистских запросов Pressfeed.
Согласно статистике сервиса, с 2021 года этот интерес ежегодно растёт в среднем на 20%. Наибольшее внимание уделяется вопросам правильного питания, а профессия нутрициолога вошла в топ самых цитируемых в СМИ в 2023 году.
По данным сервиса, в 2023 году журналисты на 17% чаще освещали темы, связанные с ЗОЖ, чем в 2022-м, а в 2022-м — на 23% чаще, чем в 2021-м.
Отмечается, что в 2023 году повышенное внимание СМИ уделялось темам веганства и сыроедения.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT заявил, что необходимо просвещать граждан на тему здорового образа жизни.