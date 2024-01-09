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Депутат Тумусов заявил о важности просвещения граждан на тему ЗОЖ

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение о запрете уведомления о времени продажи алкоголя в магазинах.
Депутат Тумусов заявил о важности просвещения граждан на тему ЗОЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Wavebreakmedia

Парламентарий назвал данную меру излишней.

«Мы увлеклись различными запретами и ограничениями. Я думаю, что это несколько излишний запрет», — считает Тумусов.

По его словам, помимо запретов и ограничений, необходимо вести просветительскую деятельность граждан на тему здорового образа жизни.

«Это очень важно, потому что продолжительность жизни человека более чем на 50% зависит от образа жизни. А образ жизни начинается с питания и (отсутствия. — RT) вредных привычек. Просвещать на эту тему очень важно. Это будет помогать нашим людям долго и здорово жить», — заключил депутат.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить торговым сетям уведомлять посетителей о предстоящей приостановке продажи алкоголя.

Подробнее — в материале RT.

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