В Роскачестве предупредили о рисках покупки алкоголя с рук

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как выбрать вино к Новому году. Там отметили, что любая покупка с рук, через группы в мобильных приложениях и мессенджерах является большим риском.

«Если компания небольшая, стоит заранее поинтересоваться предпочтениями. Определившись с количеством гостей, далее стоит подсчитать необходимое количество вина», — отметили в организации.

По словам аналитиков, что касается стилистики и видов, то 10—15% от общего количества вина на мероприятии придётся на аперитив.

«Оставшаяся часть примерно поровну — белое и красное. В холодное время года лучше больший вес отдать красному вину: одно наименование — лёгкое красное без выдержки, второе — более сложное. Всегда можно предложить гостям и что-то новое. Например, пользующийся растущей популярностью брют как замену полусладкому», — посоветовали они.

При покупке самого популярного напитка новогодней ночи — игристого — специалисты порекомендовали помнить, что игристые вина, как и любой другой алкоголь, нужно покупать только в магазинах.

«Любая покупка с рук, через группы в мобильных приложениях и мессенджерах является большим риском. На этикетках и контр-этикетках настоящего игристого вина не должно быть фраз: не является вином, напиток слабоалкогольный, напиток виноградсодержащий, изготовлено из яблочного (фруктового) сырья. В составе не должно быть ароматизаторов и красителей», — подчеркнули эксперты.

В Роскачестве предупредили, что на рынке есть производители, которые пытаются выдать газированную, ароматизированную «шипучку» за шампанское, но по закону они должны указывать состав напитка.

«Фольга на горлышке и проволочка-мюзле на бутылке не делают алкогольную газировку шампанским», — заключили там.

В свою очередь, психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-Пси» Владимир Каторгин в беседе с RT также отметил, что ни в коем случае нельзя покупать алкоголь с рук.

«Вы покупаете кота в мешке, и вероятность того, что вы отравитесь каким-нибудь метиловым спиртом, очень высока. Поэтому стараться покупать в проверенных магазинах, буквально рассматривая и расспрашивая про каждую бутылку», — посоветовал он.

При этом врач призвал россиян быть осторожными с употреблением алкоголя в период праздников.

«Не перебарщивать с дозировками и не вводить себя в состояние запойного пьянства на протяжении нескольких дней, поскольку потом последствия могут быть очень печальными... Не употреблять алкоголь на голодный желудок, при необходимости принимать средства, препятствующие его всасыванию. Пить достаточное количество жидкости, стараться больше гулять, быть на свежем воздухе», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в 2024 году вступит в силу стандарт, касающийся хреновухи, самогона и сбитня.