В России предложили запретить в магазинах уведомлять о времени продажи алкоголя

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить торговым сетям уведомлять посетителей о предстоящей приостановке продажи алкоголя. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что в последние годы федеральные и муниципальные власти предпринимали значительные усилия, направленные на популяризацию здорового образа жизни в российском обществе, снижение потребления алкогольной продукции.

Среди прочего, как он уточнил, на федеральном уровне были приняты решения об ограничении рекламы алкогольной продукции, муниципальные власти, в свою очередь, принимали решения об ограничении розничной продажи алкогольных напитков в ночное время.

Вместе с тем, по его словам, торговые сети используют иные маркетинговые механизмы для продвижения продаж алкогольной продукции. Например, нередко в торговых залах предприятий розничной торговли можно услышать специальные уведомления о скором прекращении реализации алкогольной продукции, о том, что у посетителей осталось 15 либо 30 минут, чтобы проследовать с алкогольной продукцией к кассам.

Тем самым данными объявлениями розничные сети информируют о наличии алкогольной продукции и об условиях её продажи даже для тех граждан, которые не имели намерения приобретать алкоголь, заметил Орлов.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета на подобные информационные объявления, приравнивание их к рекламным материалам», — говорится в обращении.

Ранее в Роскачестве предупредили о рисках приобретения алкоголя с рук.