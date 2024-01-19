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Врач Терновой посоветовал есть кунжут и творог для профилактики остеопороза

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Врач — травматолог-ортопед, директор центра реабилитации Сеченовского Университета Константин Терновой рассказал о факторах, способствующих развитию остеопороза — заболевания, характеризующегося хрупкостью костей.
Врач Терновой посоветовал есть кунжут и творог для профилактики остеопороза
  • Gettyimages.ru

С возрастом кости человека становятся более хрупкими, сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

На ускорение этих процессов влияют проблемы с поступлением и усвояемостью кальция в организме.

Чтобы восполнять дефицит микроэлементов, особенно кальция, врач посоветовал сбалансировать рацион, включив в него, в частности, семена кунжута и творог.

Кроме того, необходимо регулировать уровень витамина D, подчеркнул Терновой.

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