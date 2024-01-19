Врач Терновой посоветовал есть кунжут и творог для профилактики остеопороза
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С возрастом кости человека становятся более хрупкими, сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
На ускорение этих процессов влияют проблемы с поступлением и усвояемостью кальция в организме.
Чтобы восполнять дефицит микроэлементов, особенно кальция, врач посоветовал сбалансировать рацион, включив в него, в частности, семена кунжута и творог.
Кроме того, необходимо регулировать уровень витамина D, подчеркнул Терновой.
Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.