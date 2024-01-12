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РБК: в России предложили маркировать рыбные консервы из-за подделок

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В декабре прошлого года вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам проработать возможность введения маркировки рыбных консервов для борьбы с их фальсификацией.
РБК: в России предложили маркировать рыбные консервы из-за подделок
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом информирует РБК со ссылкой на копию поручения Григоренко профильным ведомствам.

Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть представлен правительству России и Генпрокуратуре со стороны Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Роспотребнадзора и Россельхознадзора до 19 января.

С предложением рассмотреть вопрос маркировки к Григоренко обратилась Генпрокуратура. По данным ведомства, производители этого вида продукции часто используют для консервов более дешёвое сырьё под видом дорогого.

Как отметили в ГП, обязательная маркировка рыбных консервов в системе «Честный знак» могла бы помочь в решении этой проблемы.

Ранее стало известно, что эксперимент, в ходе которого будут маркироваться отдельные виды парфюмерно-косметической продукции, а также бытовой химии стартует в России с 15 января 2024 года.

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