РБК: в России предложили маркировать рыбные консервы из-за подделок

В декабре прошлого года вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам проработать возможность введения маркировки рыбных консервов для борьбы с их фальсификацией.

Об этом информирует РБК со ссылкой на копию поручения Григоренко профильным ведомствам.

Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть представлен правительству России и Генпрокуратуре со стороны Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Роспотребнадзора и Россельхознадзора до 19 января.

С предложением рассмотреть вопрос маркировки к Григоренко обратилась Генпрокуратура. По данным ведомства, производители этого вида продукции часто используют для консервов более дешёвое сырьё под видом дорогого.

Как отметили в ГП, обязательная маркировка рыбных консервов в системе «Честный знак» могла бы помочь в решении этой проблемы.

Ранее стало известно, что эксперимент, в ходе которого будут маркироваться отдельные виды парфюмерно-косметической продукции, а также бытовой химии стартует в России с 15 января 2024 года.