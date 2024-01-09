В России 15 января начнётся эксперимент по маркировке отдельных видов косметики
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В постановлении указывается, что эксперимент затронет средства для макияжа, ухода за волосами и полостью рта, бритья, а также освежители воздуха, мыло и моющие средства. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперимент продлится до 28 февраля 2024 года. Предполагается, что он позволит провести поэтапный переход к обязательной маркировке отмеченной продукции, а также поможет выбрать оптимальные технологии для нанесения необходимой информации.
Ранее сообщалось о московской фабрике «Свобода», которая выпустила 37 млн упаковок косметики за 2023 год.