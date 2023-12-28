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Московская фабрика выпустила 37 млн упаковок косметики за год

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Московская фабрика «Свобода» выпустила 37 млн упаковок косметики за 2023 год, заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает РИАМО.

«По итогам 2023 года на фабрике произвели более 2,1 тыс. т твёрдого мыла, свыше 37 млн упаковок различных косметических изделий и средств гигиены на сумму почти в 3 млрд рублей», — отметил Овчинский.

По его словам, достигать таких результатов помогает и поддержка города. В августе Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал предприятию часть затрат на уплату процентов по кредитному договору.

Ранее НСН сообщала, что компания из Москвы произвела более полумиллиона электроизделий в 2023 году.

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