Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила ввести налог на роскошь на время спецоперации на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

«Давайте наконец-то хотя бы на время СВО, а лучше бы навсегда, но хотя бы на время СВО введём налог на роскошь. Стопроцентный налог на роскошь, как это принято у нас в семье. Что это значит? Это значит, что если человек покупает что-то необязательное, ну какую-то побрякушку, понимаете, — бриллиант на жопу или изумруд на жопу стоимостью 23 млн рублей... если человек это покупает, то он такую же сумму должен отправить на фронт... И тогда можно закрыть глаза на то, что этот бриллиант или изумруд болтается на чьей-то жопе», — заявила Симоньян.

По её словам, «простые люди» от этого закона не пострадают, а только выиграют.

«Потому что... они будут знать, что люди, которые могут себе это позволить, делятся с теми, кто защищает всех — и простых людей, и непростых людей... Они защищают всех, и мы должны помогать им все, а те, у кого больше возможностей, должны помогать больше. Это закон жизни», — отметила она.

Ранее Лефортовский районный суд города Москвы назначил Ивлеевой административный штраф в размере 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки.

На мероприятие Ивлеева пришла в прозрачном платье, а колье с драгоценным камнем надела на ягодицы, заявив, что оно стоит 23 млн рублей.

Скандальную вечеринку в клубе «Мутабор» признали пропагандой ЛГБТ*.

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке в клубе «Мутабор». Российский певец Дима Билан также объяснил своё участие в вечеринке.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал разработать свод правил поведения отечественных артистов на фоне обсуждения «вечеринки» Ивлеевой.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.