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Симоньян предложила ввести налог на роскошь на время спецоперации

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила ввести налог на роскошь на время спецоперации на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.
Симоньян предложила ввести налог на роскошь на время спецоперации
  • РИА Новости

«Давайте наконец-то хотя бы на время СВО, а лучше бы навсегда, но хотя бы на время СВО введём налог на роскошь. Стопроцентный налог на роскошь, как это принято у нас в семье. Что это значит? Это значит, что если человек покупает что-то необязательное, ну какую-то побрякушку, понимаете, — бриллиант на жопу или изумруд на жопу стоимостью 23 млн рублей... если человек это покупает, то он такую же сумму должен отправить на фронт... И тогда можно закрыть глаза на то, что этот бриллиант или изумруд болтается на чьей-то жопе», — заявила Симоньян.

По её словам, «простые люди» от этого закона не пострадают, а только выиграют.

«Потому что... они будут знать, что люди, которые могут себе это позволить, делятся с теми, кто защищает всех — и простых людей, и непростых людей... Они защищают всех, и мы должны помогать им все, а те, у кого больше возможностей, должны помогать больше. Это закон жизни», — отметила она.

Ранее Лефортовский районный суд города Москвы назначил Ивлеевой административный штраф в размере 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки.

На мероприятие Ивлеева пришла в прозрачном платье, а колье с драгоценным камнем надела на ягодицы, заявив, что оно стоит 23 млн рублей.

Скандальную вечеринку в клубе «Мутабор» признали пропагандой ЛГБТ*.

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке в клубе «Мутабор». Российский певец Дима Билан также объяснил своё участие в вечеринке.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал разработать свод правил поведения отечественных артистов на фоне обсуждения «вечеринки» Ивлеевой.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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