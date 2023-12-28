Врач Данилов рассказал о самых частых травмах в Москве в Новый год

Заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Евгений Данилов перечислил самые частые травмы у москвичей в новогодние праздники.

Как заявил Данилов на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 28 декабря, чаще всего помощь оказывается людям с переломами, травмами после падений, ожогами от пиротехники.

Врач обратил внимание на то, что нагрузка на службу скорой медицинской помощи возрастает также за счёт пациентов с отравлениями.

«И мы с вами не должны забывать, что в период новогодних праздников, всё же это зима, ситуация с обстановкой по гриппу и острым респираторным заболеваниям (ОРВИ) не отступает и, соответственно, заболеваемость сохраняется», — сказал Данилов.

Ранее врач-травматолог, детский ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Николай Бацаленко рекомендовал надевать на ребёнка шлем, наколенники и налокотники при катании с ледяной горки.