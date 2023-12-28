Травматолог Бацаленко посоветовал надевать шлем при катании ребёнка на горке
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«Ещё одна ошибка — использование некачественных санок, тюбингов и ледянок, конструкция которых не обеспечивает безопасный спуск. В итоге травму получает и тот, кто использует такие опасные санки, и окружающие его дети», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По мнению специалиста, необходимо заранее убедиться, что используемое для катания средство соответствует стандартам безопасности.
Также он обратил внимание на то, что кататься стоит только на горках с ровным склоном и очень важно соблюдать дистанцию.
«Она должна быть достаточной, чтобы предотвратить столкновения или опасные ситуации. Обычно рекомендуется держать дистанцию не менее нескольких метров друг от друга», — заключил травматолог.
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