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Травматолог Рязанцев назвал самые частые травмы в новогодние праздники

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Травматолог-ортопед, хирург Европейского медицинского центра Михаил Рязанцев рассказал, какие травмы являются наиболее частыми в новогодние праздники.
Травматолог Рязанцев назвал самые частые травмы в новогодние праздники
  • Gettyimages.ru

«В зимнее время риск получить травму очень высок. Новогодние праздники все проводят по-разному, но многие активности могут закончиться неприятностью: на катке можно упасть на кисть или удариться копчиком, в парке — поскользнуться и удариться спиной, на горнолыжном склоне — повредить коленный или локтевой суставы», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, при нарушении техники безопасности или покупке пиротехники в несертифицированных местах также есть риск получить травму.

Как отметил Рязанцев, в случае сильной травмы лучше сразу обратиться за медпомощью.

Ранее заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артём Хисамов в пресс-центре НСН рассказал, что в случае незапланированного взрыва пиротехнических изделий чаще всего страдают глаза и кисти рук.

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