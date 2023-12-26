Лолита пожаловалась на призывы убрать её из новогодних эфиров из-за вечеринки Ивлеевой

Эстрадная певица Лолита Милявская пожаловалась на письма с призывом убрать её из новогодних передач от граждан, возмущённых её участием в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Видео с заявлением Лолиты опубликовано в её Telegram-канале.

По словам Милявской, она шла на «арт-выставку, на арт-объект», а не на вечеринку.

Также она рассказала, что «с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось».

Лолита добавила, что люди, по их мнению, справедливо пишут письма с просьбой «запретить» её и вырезать из всех существующих новогодних передач.

«Я так не люблю, когда, как в детском саду, звучит: «Я вот в последний раз», «Я больше не буду». Никто не знает, что будет, кого сорвёт, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться. Только людьми нужно оставаться в любом случае», — сказала она.

Ранее народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Российский певец Дима Билан также объяснил своё участие в вечеринке.

Представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.

В Роскомнадзоре при этом нашли признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки.

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев обратился к руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфиров телеканалов участников «голой вечеринки».

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.