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Психолог Якушева дала советы по сохранению эффективности в преддверии Нового года

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Клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якушева дала рекомендации, как сохранить эффективность и работоспособность перед новогодними праздниками.

Важно уйти от самообвинения и понять причины того, что останавливает от эффективности в работе, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, причиной как физической, так и ментальной усталости могут быть — ощущение внутренней несправедливости из-за неравномерного распределения нагрузки, проблемные отношения с коллегами и другие деструктивные обстоятельства.

«Стресс, в свою очередь, — это реакция организма на воздействие различных неблагоприятных факторов. Для того чтобы помочь себе, обратите внимание на своё общее самочувствие и позаботьтесь о достаточном и регулярном сне, питании, физической активности», — сказала психолог.

Также она рекомендовала дыхательные практики, которые позволят «заземлиться» и почувствовать себя «здесь и сейчас».

«В случае, если вы понимаете, что не справляетесь со стрессом, обратитесь к специалисту», — заключила Якушева.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.

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