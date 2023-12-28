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Терапевт Романенко дала советы по сбору новогодней аптечки

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Полина Полетаева
Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с RT дала советы, какие группы препаратов надо включить в новогоднюю аптечку.

По словам терапевта, если человек страдает какими-то хроническими заболеваниями, то в аптечке должны быть препараты для каждодневного приёма. Кроме того, Романенко напомнила, что все необходимые лекарства должны быть в достаточном количестве, так как в новогодние праздники некоторые аптеки могут быть закрыты.

Врач добавила, что россиянам, не страдающим хроническими заболеваниями, также стоит ответственно подойти к комплектации аптечки базовыми препаратами.

«Желательно иметь жаропонижающие препараты на основе парацетамола, ибупрофена, которые помогут безопасно снизить температуру. Потому что, как мы знаем, любое простудное заболевание зачастую протекает с повышением температуры. Препараты должны быть именно простыми, а не комбинированными. Пациенты любят принимать «пакетик от всего», но это не выход из ситуации», — заявила собеседница RT.

Она также посоветовала включить в аптечку препараты для облегчения проблем с ЖКТ.

«С учётом праздников должны быть ферментные препараты. Обязательно должны быть сорбенты. Потому что приём сорбентов зачастую может облегчить симптомы при любой пищевой токсикоинфекции. Также в нашей аптечке должны быть спазмолитики, которые могут помочь при каких-то расстройствах ЖКТ», — добавила врач.

Романова посоветовала уделить особое внимание антисептическим средствам.

«То есть те препараты, которыми мы можем обработать раны и порезы. Неплохо, если есть бинты и вата. Праздники, развлекательные мероприятия — можно и палец порезать», — пояснила терапевт.

Помимо этого, она напомнила, что антибиотики на вирусы не действуют, а только способствуют ухудшению состояния иммунной системы организма.

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