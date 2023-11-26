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Россиянам перечислили симптомы для срочного обращения к врачу

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Анастасия Румянцева
Врач Елена Зяблова назвала в беседе с RT пять симптомов, при появлении которых лучше срочно обратиться к врачу.
Россиянам перечислили симптомы для срочного обращения к врачу
  • Gettyimages.ru

По её словам, в этот список входят диарея, тошнота и рвота длительностью более суток, затруднённое дыхание, нарушения сердечного ритма, боли в груди, температура выше 38—39 °С, которая держится на протяжении трёх дней и более и не сбивается лекарствами, нарушения речи.

«Перечисленные выше симптомы (и по отдельности, и в комплексе) могут говорить о разных проблемах. Значительное долгосрочное повышение температуры может свидетельствовать об острых вирусных заболеваниях. И даже всем известный грипп, которым многие начинают болеть с наступлением холодов, может принимать опасную форму, которая характеризуется высокой температурой», — предупредила заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Она добавила, что нарушения сердечного ритма говорят о возможном появлении или обострении заболеваний сердца, сбое в работе желудочков.

«Нарушения речи могут возникать как из-за сбоя в работе мышц лица, так и по внутренним причинам. Например, при черепно-мозговых травмах может наблюдаться нарушение речевой функции. Однако любую боль не стоит игнорировать, особенно если имеются хронические заболевания. Боли могут сигнализировать об обострении. В целом любые нежелательные симптомы, проявление которых длится несколько дней и не нейтрализуются лекарствами, требуют посещения специалиста», — заключила эксперт.

Ранее врач Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, как быстрее вернуться к обычному образу жизни после болезни.

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