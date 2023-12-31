Названы самые вредные блюда на новогоднем столе

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалёва рассказала в беседе с RT о самых вредных блюдах на новогоднем столе.

«Традиционно новогоднее меню представляет собой закуски, салаты, горячее блюдо, десерты и напитки, в том числе обилие алкоголя. Самое вредное из перечисленного — это то, что содержит много жира, сахара, соли в комбинации с алкоголем. Такое сочетание чревато обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта и особенно опасного осложнения — острого панкреатита, гипертонии, ухудшает компенсацию диабета, провоцирует набор избыточной массы тела и срыв пищевого поведения во время праздников», — предупредила она.

На первом месте в рейтинге вредных блюд мясная нарезка.

«Колбаса, балык, карбонат и другие изделия мясной гастрономии содержат огромное количество жира, соли и нитритов, из которых в организме образуются канцерогены высокого класса опасности (нитрозамины)», — пояснила эксперт.

Второе место, по её словам, занимают новогодние салаты.

«Особенно если мы используем в салатах колбасу, картофель и большое количество майонеза. Это очень калорийно, жирно, вредно для пищеварения и провоцирует набор веса», — объяснила специалист.

Третье место у жареной курицы, особенно если не снимать с неё кожу перед приготовлением.

«Под кожей содержится много жира, и он весь впитывается в мясо, а вкусная жареная корочка богата канцерогеном бензпиреном. Если мы всё это запиваем традиционными сладкими напитками, то риск набрать лишний вес за праздники многократно увеличивается. А употребление алкоголя с такими блюдами опасно для поджелудочной железы, что может привести к срочной госпитализации в разгар праздников», — заключила врач.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что большинство россиян (65%) стремятся свести потребление сахара к минимуму, а 9% уже исключили этот продукт из рациона.