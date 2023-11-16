Свести потребление сахара к минимуму стремятся 65% россиян

Аналитики провели опрос и выяснили, что большинство россиян (65%) стремятся свести потребление сахара к минимуму, а 9% уже исключили этот продукт из своего рациона.

В результатах исследования ЭФКО и A2:Research отмечается, что 21% опрошенных перестали добавлять сахар в чай и кофе, а 17% устанавливают ограничение на количество съеденных сладких продуктов ежедневно.

При этом 9% россиян мешает отказаться от сладкого отсутствие силы воли, подчёркивается в исследовании.

Как пояснили аналитики, основным мотиватором для соблюдения здорового образа жизни в России становится желание укрепить иммунитет и стать более энергичным.

«Для этого россияне занимаются спортом (58%), устраивают разгрузочные дни (25%), пробуют интуитивное питание (24%). Каждый десятый стремится есть меньше мяса, но не исключает его из рациона. Интервальное голодание практикуют менее 5% опрошенных», — рассказали эксперты.

Основными продуктами для поддержания здоровья россияне считают фрукты — каждый третий (34%) респондент назвал их самыми полезными продуктами в своём рационе.

Также 28% участников опроса считают, что важно есть как можно больше овощей, а ещё 20% выбрали продукты с повышенным содержанием белка.

Кроме того, россияне рассказали, как изменился их рацион за последний год: так, 21% опрошенных стали питаться правильнее.

Всего в опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов.

Ранее доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал в беседе с RT, что полезным продуктом при сахарном диабете является топинамбур.