Топинамбур назван полезным продуктом при сахарном диабете

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал в беседе с RT, что полезным продуктом при сахарном диабете является топинамбур.

«Сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое возникает либо когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. По данным Минздрава России за 2022 год, в России количество больных диабетом составляет около 10,5 млн человек. Пациенты с диабетом должны не только внимательно следить за уровнем сахара в крови, но и соблюдать довольно жёсткие ограничения в еде», — напомнил собеседник RT.

Немногие знают, что крайне полезным продуктом при этом заболевании является топинамбур, рассказал он.

«В разговорной речи его также называют земляной грушей или сладкой картошкой. Клубень растения действительно похож на картофель, но при этом он сладковатый, без горечи. Топинамбур — низкокалорийный продукт, в нём содержится масса витаминов, минералов, органических кислот и незаменимых аминокислот. Это растение содержит пребиотические вещества, которые способствуют поддержанию здоровой микрофлоры желудочно-кишечного тракта, в частности кишечника. Инулин ─ природный полисахарид, снижает уровень глюкозы в крови, улучшает обмен липидов, за счёт чего снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил эксперт.

По словам Быстрова, своим сладковатым вкусом топинамбур «обязан» фруктозе, которая не вызывает выброса инсулина.

«Топинамбур неприхотлив в выращивании, полезное растение может спокойно перенести зиму даже в большом горшке на балконе. Если употреблять клубни в «живом» виде возможности нет, то можно ввести в рацион чипсы из топинамбура, порошок или несладкий сироп», — заключил специалист.

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