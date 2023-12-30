Наркологи напомнили о правилах употребления алкоголя в Новый год

Опрошенные RT наркологи рассказали о правилах употребления алкоголя в Новый год, а также напомнили о вреде подобной продукции для здоровья.

Как пояснил доктор медицинских наук психиатр-нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков, не существует уровня употребления алкоголя, который был бы безвредным для здоровья.

«Алкоголь представляет собой ядовитое психоактивное вещество, способное вызывать зависимость. Алкоголь связан как минимум с семью типами рака, включая наиболее часто встречающиеся виды, например колоректальный рак и рак молочной железы. С увеличением количества потребляемого алкоголя значительно возрастает риск развития рака. Часто, начиная праздники с шампанского, люди не могут вовремя остановиться. Основной совет для новогодних праздников — воздержаться от алкоголя», — посоветовал специалист.

По его словам, если вы всё же решите пить, то важно контролировать количество алкоголя, чтобы оно не наносило токсического вреда организму и не приводило к различным изменениям или негативным последствиям.

«Важно помнить, что допустимый объём алкоголя индивидуален и зависит от многих факторов, включая вес человека, количество выпитого и условия употребления. Чтобы избежать переизбытка, важно внимательно слушать сигналы своего тела и вовремя прекратить употребление, предотвращая критическое состояние», — пояснил Куреков.

Кроме того, он посоветовал не смешивать спиртные напитки разной крепости.

«Важно не забывать плотно поесть перед употреблением алкоголя, а также продолжать употреблять пищу во время его потребления. Полезными будут продукты, способные покрывать слизистую оболочку желудка, кишечника, двенадцатиперстной кишки и пищевода изнутри. Примерами таких продуктов могут служить столовая ложка оливкового или другого растительного масла, сырое яйцо или сливочное масло», — добавил он.

В свою очередь, Руслан Исаев, врач-психиатр, нарколог, напомнил, что алкоголь обостряет хронические заболевания и снижает иммунитет, что может привести к развитию вирусных и простудных заболеваний.

«Помимо серьёзного вреда, который алкоголь причиняет различным органам, он вымывает вместе с водой из организма различные полезные вещества: калий, магний, хлор», — подчеркнул он.

Важно, по его словам, пить алкоголь медленно, давая организму время его метаболизировать: например, 50 мл водки в здоровом организме переработаются в течение часа.

«Пейте больше обычной негазированной минеральной воды, чтобы восполнить баланс электролитов. Не сидите всё время за столом, больше двигайтесь, выходите на улицу. Если всё же в новогоднюю ночь вы перебрали с алкоголем, то на следующий день от продолжения застолья лучше воздержаться и дать организму отдохнуть. Продолжение праздника и «опохмел» — это прямой путь к запою и развитию зависимости», — заключил врач.

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