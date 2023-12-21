RT в Telegram
Подпишись

Врач Дахкильгов: фрукты, ягоды и мясо могут нанести вред зубам и дёснам

Короткая ссылка
Хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов перечислил категории вредных для зубов продуктов.

Это, прежде всего, все кондитерские изделия и алкоголь, но есть и другие продукты, вред от которых не так очевиден, рассказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Первая группа — это углеводная пища: хлеб и хлебобулочные изделия, макароны, картофель, крупы, бобовые. Углеводы, которые в изобилии содержатся в этих продуктах, разлагаются на простые сахара, которые способствуют размножению кариесогенных бактерий в полости рта, объяснил врач.

Вторая группа продуктов — это фрукты и ягоды, из-за содержания в них кислот, наносящих вред зубной эмали.

Третья категория — мясо: говядина, свинина, баранина и др. Из-за своей волокнистой структуры этот продукт может застревать между зубами, а также проникать между зубом и десной, травмируя мягкие ткани, отметил Дахкильгов.

Ранее главный стоматолог Западного военного округа подполковник медицинской службы Антон Лузик посоветовал давать детям на перекус сыр и орехи вместо сладостей. По его словам, это поможет уберечь зубы от кариеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить