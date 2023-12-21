Врач Дахкильгов: фрукты, ягоды и мясо могут нанести вред зубам и дёснам

Хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов перечислил категории вредных для зубов продуктов.

Это, прежде всего, все кондитерские изделия и алкоголь, но есть и другие продукты, вред от которых не так очевиден, рассказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Первая группа — это углеводная пища: хлеб и хлебобулочные изделия, макароны, картофель, крупы, бобовые. Углеводы, которые в изобилии содержатся в этих продуктах, разлагаются на простые сахара, которые способствуют размножению кариесогенных бактерий в полости рта, объяснил врач.

Вторая группа продуктов — это фрукты и ягоды, из-за содержания в них кислот, наносящих вред зубной эмали.

Третья категория — мясо: говядина, свинина, баранина и др. Из-за своей волокнистой структуры этот продукт может застревать между зубами, а также проникать между зубом и десной, травмируя мягкие ткани, отметил Дахкильгов.

Ранее главный стоматолог Западного военного округа подполковник медицинской службы Антон Лузик посоветовал давать детям на перекус сыр и орехи вместо сладостей. По его словам, это поможет уберечь зубы от кариеса.