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Стоматолог Лузик: отказ от углеводных перекусов снижает вероятность кариеса

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Главный стоматолог Западного военного округа подполковник медицинской службы Антон Лузик посоветовал давать детям на перекус сыр и орехи вместо сладостей. По его словам, это поможет уберечь зубы от кариеса.
Стоматолог Лузик: отказ от углеводных перекусов снижает вероятность кариеса
  • Gettyimages.ru

Углеводы — источник энергии. Однако нужно стараться употреблять их только в основные приёмы пищи — завтрак, обед и ужин — и не использовать во время перекусов, сообщил стоматолог в интервью сайту «Аргументы и Факты».

По его словам, самое вредное для зубов, как детских, так и взрослых, — это постоянные перекусы. А самый простой способ борьбы с микробами — создание углеводной блокады, то есть отказ от перекусов, особенно углеводных.

Лузик предложил согласно японской концепции, принятой в Германии, вместо конфет давать детям в качестве перекуса орехи и сыр. По его словам, в 100 г сыра пармезан содержится почти суточная норма кальция.

Также немало кальция в твороге, в сутки его можно съедать до 200—300 г, добавил стоматолог.

Ранее врач-стоматолог Илья Антонов рассказал, что запущенный кариес может стать причиной удаления зуба.

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