Стоматолог Антонов: запущенный кариес может стать причиной удаления зуба

Врач-стоматолог Илья Антонов рассказал, что экстренное удаление зуба специалист проводит только в том случае, если нет никакой возможности его спасти.

Зуб, глубоко поражённый кариесом, становится источником инфекции, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Вторая причина обязательного удаления зуба — это перелом или трещина в коронковой и корневой частях зуба.

«А третья весьма распространённая причина удаления зуба — это когда зуб качается, а его корень оголился более чем на 1/3 длины. Это происходит в результате пародонтоза», — отметил Антонов.

Также, по его словам, врачам зачастую приходится удалять «зубы мудрости», которые неправильно растут и тем самым травмируют окружающие ткани.

Ранее стоматолог и главный врач клиники «Мегастом» Алексей Лосев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что заболевания ротовой полости, вызванные отсутствием правильной гигиены, могут привести к осложнениям на сердце.