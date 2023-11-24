Стоматолог Антонов: запущенный кариес может стать причиной удаления зуба
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Зуб, глубоко поражённый кариесом, становится источником инфекции, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Вторая причина обязательного удаления зуба — это перелом или трещина в коронковой и корневой частях зуба.
«А третья весьма распространённая причина удаления зуба — это когда зуб качается, а его корень оголился более чем на 1/3 длины. Это происходит в результате пародонтоза», — отметил Антонов.
Также, по его словам, врачам зачастую приходится удалять «зубы мудрости», которые неправильно растут и тем самым травмируют окружающие ткани.
Ранее стоматолог и главный врач клиники «Мегастом» Алексей Лосев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что заболевания ротовой полости, вызванные отсутствием правильной гигиены, могут привести к осложнениям на сердце.