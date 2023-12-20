Хирург Умнов: во время гриппа полезны изюм, льняная каша и брусника

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что во время гриппа и простуды полезны продукты, повышающие иммунитет, такие как изюм, льняная каша, брусника.

В этот период следует исключить жареную пищу, продукты, повышающие брожение в кишечнике (бобы, виноград) и алкоголь, поделился врач в разговоре с Life.ru.

При этом следует соблюдать питьевой режим, употребляя минимум два литра жидкости в день, добавил Умнов.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.