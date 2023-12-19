Половина россиян в праздник откажется от традиционных новогодних блюд

Новое исследование показало, что 53% россиян готовы отказаться от традиционных новогодних блюд и разнообразить праздничное застолье.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телемедицинский сервис «Доктис».

Из числа таких респондентов 14% не собираются готовить холодец, 6% — селёдку под шубой, 2% готовы отказаться от горячего, а ещё 4% — от оливье. При этом 27% опрошенных заявили, что у них на столе не будет ни одного из перечисленных блюд.

Россияне также объяснили причину отказа от традиционной новогодней кухни. Так, 25% заявили, что собираются есть более здоровую нежирную пищу, 14% не хотят наутро чувствовать дискомфорт из-за переедания, ещё 7% соблюдают диету, а 6% назвали такой отказ вынужденным, его причина — рекомендации врача.

Большинство, 48%, признались, что просто хотят новизны.

Ранее бренд-шеф Максим Кузнецов дал несколько советов, как сделать новогодние блюда менее калорийными.