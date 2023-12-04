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Бренд-шеф Кузнецов посоветовал заменить майонез на сметану в праздничных салатах

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Бренд-шеф Максим Кузнецов дал несколько советов, как сделать новогодние блюда менее калорийными.
Бренд-шеф Кузнецов посоветовал заменить майонез на сметану в праздничных салатах
  • Gettyimages.ru

В традиционных салатах, таких как оливье, крабовый, мимоза, селёдка под шубой, калорийный майонез можно заменить на сметану, сообщил он в беседе с Life.ru.      

Оливье бренд-шеф посоветовал употреблять с оливковым маслом и лимонным соком, а солёные огурцы заменить на свежие.

А для приготовления любимых блюд, таких, к примеру, как мясо по-французски, вместо свинины лучше использовать менее жирные сорта мяса — курицу, говядину или индейку, добавил Кузнецов.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что некачественные и просроченные консервы могут нанести серьёзный вред здоровью.

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