Диетолог Габдулхакова предупредила о вреде некачественных консервов

Врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что некачественные и просроченные консервы могут нанести серьёзный вред здоровью.

«Если это банка, закрытая крышкой, то нужно смотреть на крышку. Если она вздута либо повреждена, покупать не рекомендуется. С рук вообще лучше консервы не покупать, ведь их изготавливают дома», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, при неправильной консервации или нарушении технологии в консервах могут размножиться вредоносные бактерии или остаться токсины.

Габдулхакова поддержала инициативу по эксперименту по маркировке консервов и бакалейной продукции.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.