Диетолог Габдулхакова предупредила о вреде некачественных консервов
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«Если это банка, закрытая крышкой, то нужно смотреть на крышку. Если она вздута либо повреждена, покупать не рекомендуется. С рук вообще лучше консервы не покупать, ведь их изготавливают дома», — сказала она в беседе с газетой «Известия».
Как отметила эксперт, при неправильной консервации или нарушении технологии в консервах могут размножиться вредоносные бактерии или остаться токсины.
Габдулхакова поддержала инициативу по эксперименту по маркировке консервов и бакалейной продукции.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.