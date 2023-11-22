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Диетолог Габдулхакова предупредила о вреде некачественных консервов

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Врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что некачественные и просроченные консервы могут нанести серьёзный вред здоровью.
Диетолог Габдулхакова предупредила о вреде некачественных консервов
  • Gettyimages.ru

«Если это банка, закрытая крышкой, то нужно смотреть на крышку. Если она вздута либо повреждена, покупать не рекомендуется. С рук вообще лучше консервы не покупать, ведь их изготавливают дома», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, при неправильной консервации или нарушении технологии в консервах могут размножиться вредоносные бактерии или остаться токсины.

Габдулхакова поддержала инициативу по эксперименту по маркировке консервов и бакалейной продукции.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

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