Диетолог рассказала, сколько можно съесть оливье и селёдки под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала о правильном употреблении новогодних салатов.

По словам специалиста, допустимая норма салатов в новогоднюю ночь зависит от исходного веса, пола, возраста человека, а также ряда заболеваний, которые у него могут быть.

«Если есть ещё какие-то салаты, закуски, особенно с майонезом в меню, то в этом случае съешьте минимальное количество — то есть по паре ложек, чисто символически. А если кроме салата оливье и селёдки под шубой ничего нет, просто салаты из овощей или зелени, это низкокалорийно, поэтому тогда можно съесть и побольше», — объяснила Соломатина.

Она также подчеркнула, что можно сделать селёдку под шубой из моркови, свёклы, добавить рыбу в небольшом количестве, а заправить не майонезом, а йогуртом или нежирной сметаной.

«То же самое и с оливье: вместо колбасы — нежирное мясо или куриная грудка, заправить нежирной сметаной или йогуртом. Значит, уже количество соли и жиров значительно будет снижено, положить меньше желтка, побольше белка, вместо картофеля добавить яблоко, сельдерей или топинамбур. Тогда можно съесть такого салата больше, даже людям, имеющим какие-то проблемы со здоровьем», — рассказала собеседница RT.

Ранее российский президент Владимир Путин, говоря во время пресс-конференции о любимых новогодних салатах, не смог выбрать между оливье и селёдкой под шубой.