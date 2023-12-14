RT в Telegram
Подпишись

Диетолог рассказала, сколько можно съесть оливье и селёдки под шубой

Короткая ссылка
RT
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала о правильном употреблении новогодних салатов.
Диетолог рассказала, сколько можно съесть оливье и селёдки под шубой
  • Gettyimages.ru

По словам специалиста, допустимая норма салатов в новогоднюю ночь зависит от исходного веса, пола, возраста человека, а также ряда заболеваний, которые у него могут быть.

«Если есть ещё какие-то салаты, закуски, особенно с майонезом в меню, то в этом случае съешьте минимальное количество — то есть по паре ложек, чисто символически. А если кроме салата оливье и селёдки под шубой ничего нет, просто салаты из овощей или зелени, это низкокалорийно, поэтому тогда можно съесть и побольше», — объяснила Соломатина.

Она также подчеркнула, что можно сделать селёдку под шубой из моркови, свёклы, добавить рыбу в небольшом количестве, а заправить не майонезом, а йогуртом или нежирной сметаной.

«То же самое и с оливье: вместо колбасы — нежирное мясо или куриная грудка, заправить нежирной сметаной или йогуртом. Значит, уже количество соли и жиров значительно будет снижено, положить меньше желтка, побольше белка, вместо картофеля добавить яблоко, сельдерей или топинамбур. Тогда можно съесть такого салата больше, даже людям, имеющим какие-то проблемы со здоровьем», — рассказала собеседница RT.

Ранее российский президент Владимир Путин, говоря во время пресс-конференции о любимых новогодних салатах, не смог выбрать между оливье и селёдкой под шубой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить