В Подмосковье провели 90 тысяч телемедицинских консультаций для беременных

Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в регионе с начала 2023 года врачи провели около 90 тыс. телемедицинских консультаций с беременными женщинами.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Такие онлайн-приёмы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может получить в любом удобном для неё месте», — сказала Стригункова.

Оформить телемедицинскую консультацию можно через лечащего врача или закреплённого за беременной сотрудника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи порядка 1,2 млн раз воспользовались услугами телемедицины с начала текущего года.