В Подмосковье провели 90 тысяч телемедицинских консультаций для беременных
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Такие онлайн-приёмы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может получить в любом удобном для неё месте», — сказала Стригункова.
Оформить телемедицинскую консультацию можно через лечащего врача или закреплённого за беременной сотрудника.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи порядка 1,2 млн раз воспользовались услугами телемедицины с начала текущего года.