Собянин: москвичи прибегли к услугам телемедицины около 1,2 млн раз в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи порядка 1,2 млн раз воспользовались услугами телемедицины с начала текущего года.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на личный блог мэра.

По его словам, драйвером развития столичной телемедицины стала пандемия коронавирусной инфекции, когда был внедрён «абсолютно новый формат взаимодействия с врачом — телемедицинский центр, а также разработаны и проверены на практике основные технологии дистанционного ведения пациентов».

Собянин отметил, что пациенты столичных поликлиник могут решить ряд вопросов с помощью нового сервиса. Так, в течение текущего года дистанционно было закрыто свыше 650 тыс. больничных листов.

Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта, внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.