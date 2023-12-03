Врач Евгений Попов рассказал, как правильно лечить затяжной кашель

Люди, перенёсшие ОРВИ в текущем сезоне, нередко жалуются на затяжной кашель, который не поддаётся стандартной терапии. О том, как с ним правильно бороться, рассказал врач-пульмонолог Евгений Попов.

По словам специалиста, кашель может быть вызван массой причин: гиперреактивностью бронхов, развитием трахеобронхиальной дискинезии, а также вирусной или микроплазменной инфекцией. В некоторых случаях кашель становится затяжным.

Говоря о способах лечения такого кашля, Попов отметил, что при разных видах кашля — сухом и влажном — используются разные препараты. Поэтому, по его словам, важно проконсультироваться с врачом.

«Из вспомогательных средств — нужно обильное тёплое питьё, которое стимулирует выработку мокроты. Мокрота образуется из жидкости, и если человек пьёт недостаточно — мокрота перестаёт образовываться и кашель затягивается», — рассказал врач «Российской газете».

Специалист также рекомендовал увлажнять воздух в комнате, чтобы избежать иссушения слизистых дыхательных путей.

Ранее врач Дмитрий Базаров рекомендовал бросившим курить людям применять ингаляции для уменьшения кашля и облегчения других симптомов.