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Врач Евгений Попов рассказал, как правильно лечить затяжной кашель

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Люди, перенёсшие ОРВИ в текущем сезоне, нередко жалуются на затяжной кашель, который не поддаётся стандартной терапии. О том, как с ним правильно бороться, рассказал врач-пульмонолог Евгений Попов.
Врач Евгений Попов рассказал, как правильно лечить затяжной кашель
  • Gettyimages.ru
  • © BakiBG

По словам специалиста, кашель может быть вызван массой причин: гиперреактивностью бронхов, развитием трахеобронхиальной дискинезии, а также вирусной или микроплазменной инфекцией. В некоторых случаях кашель становится затяжным.

Говоря о способах лечения такого кашля, Попов отметил, что при разных видах кашля — сухом и влажном — используются разные препараты. Поэтому, по его словам, важно проконсультироваться с врачом.

«Из вспомогательных средств — нужно обильное тёплое питьё, которое стимулирует выработку мокроты. Мокрота образуется из жидкости, и если человек пьёт недостаточно — мокрота перестаёт образовываться и кашель затягивается», — рассказал врач «Российской газете».

Специалист также рекомендовал увлажнять воздух в комнате, чтобы избежать иссушения слизистых дыхательных путей.

Ранее врач Дмитрий Базаров рекомендовал бросившим курить людям применять ингаляции для уменьшения кашля и облегчения других симптомов.

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