Врач Базаров посоветовал бросившим курить применять ингаляции
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Также в этих случаях могут быть полезны соляные пещеры, ингаляции атомарного водорода, санаторно-курортное лечение, поделился Базаров в беседе с Life.ru.
При этом ингаляции с минеральной водой нежелательны, они могут нанести вред слизистой трахеи и бронхов, отметил специалист. Можно использовать обычный физраствор.
По его словам, отказ от вредных привычек и регулярные прогулки в лесу помогут минимизировать вероятность возникновения злокачественных новообразований.
Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва заявила, что курение — одна из привычек, вредящих здоровью щитовидной железы.