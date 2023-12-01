Врач Базаров посоветовал бросившим курить применять ингаляции

Руководитель отделения торакальной хирургии и онкологии РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, доктор медицинских наук Дмитрий Базаров рассказал, что бросившим курить людям для уменьшения кашля и облегчения других симптомов врачи назначают ингаляции бронхорасширяющих и муколитических препаратов.

Также в этих случаях могут быть полезны соляные пещеры, ингаляции атомарного водорода, санаторно-курортное лечение, поделился Базаров в беседе с Life.ru.

При этом ингаляции с минеральной водой нежелательны, они могут нанести вред слизистой трахеи и бронхов, отметил специалист. Можно использовать обычный физраствор.

По его словам, отказ от вредных привычек и регулярные прогулки в лесу помогут минимизировать вероятность возникновения злокачественных новообразований.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва заявила, что курение — одна из привычек, вредящих здоровью щитовидной железы.