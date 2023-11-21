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Врач Михалёва назвала привычки, вредные для щитовидной железы

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва заявила, что курение — одна из привычек, вредных для щитовидной железы.
Врач Михалёва назвала привычки, вредные для щитовидной железы
  • Gettyimages.ru

«Эндемический зоб в первую очередь связан с дефицитом йода, но у курящих людей сочетание курения и дефицита йода приводит к многократному увеличению риска заболевания», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ещё одной вредной привычкой является бесконтрольный приём БАДов, которые содержат йод, особенно если у них большие или неизвестные дозировки этого микроэлемента.

Как считает Михалёва, может представлять риски и излишнее увлечение продуктами из сои.

«Соевые бобы содержат изофлавоноиды, тормозящие активность фермента пероксидазы в щитовидной железе», — пояснила она.

Ранее в беседе с НСН врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о роли витамина D для организма.

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