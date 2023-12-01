В Татарстан направят 678 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения

В Татарстан из федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) направят 678 млн рублей на поддержку системы здравоохранения.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

В общей сложности, на эти цели регионам выделят 30,5 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

Отмечается, что дополнительное финансирование позволит компенсировать расходы на оказание бесплатной медицинской помощи, а также сохранить темп роста зарплат медицинских работников.

Ранее сообщалось, что Челябинская область получит 25,2 млн рублей в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом».