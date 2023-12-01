В Татарстан направят 678 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу правительства России.
В общей сложности, на эти цели регионам выделят 30,5 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.
Отмечается, что дополнительное финансирование позволит компенсировать расходы на оказание бесплатной медицинской помощи, а также сохранить темп роста зарплат медицинских работников.
Ранее сообщалось, что Челябинская область получит 25,2 млн рублей в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом».