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В Татарстан направят 678 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения

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В Татарстан из федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) направят 678 млн рублей на поддержку системы здравоохранения.
В Татарстан направят 678 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения
  • Gettyimages.ru
  • © John Fedele

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

В общей сложности, на эти цели регионам выделят 30,5 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

Отмечается, что дополнительное финансирование позволит компенсировать расходы на оказание бесплатной медицинской помощи, а также сохранить темп роста зарплат медицинских работников.

Ранее сообщалось, что Челябинская область получит 25,2 млн рублей в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом».

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