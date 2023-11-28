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Челябинская область получит 25,2 млн рублей в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом»

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Челябинская область получит 25,2 млн рублей из федерального бюджета на выполнение мероприятий в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Челябинская область получит 25,2 млн рублей в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом»
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает URA.RU.

«Распределение субсидий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от четырёх до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы для Челябинской области — 24,93 млн рублей», — говорится в распоряжении.

Ещё 308 тыс. рублей предусмотрено для детей от двух до четырёх лет.

Ранее замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко рассказала о развитии сети региональных центров для оказания квалифицированной помощи пациентом с сахарным диабетом.

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