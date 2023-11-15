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В Удмуртии рассказали о развитии сети центров для борьбы с сахарным диабетом

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Замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко рассказала о развитии сети региональных центров для оказания квалифицированной помощи пациентом с сахарным диабетом.
В Удмуртии рассказали о развитии сети центров для борьбы с сахарным диабетом
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru.

«В региональном центре для пациентов с сахарным диабетом может быть оказана мультидисциплинарная помощь. Это не только врач-эндокринолог. Это хирурги, сосудистые хирурги, реабилитологи, терапевты, кардиологи, окулисты, так как сахарный диабет — это заболевание, которое поражает множество систем органов», — заявила Петренко на брифинге 14 ноября.

Отмечается, что к региональному центру в Ижевске в 2024 году добавятся семь межрайонных в Воткинске, Сарапуле, Глазове, Уве, Игре, Можге и ижевской ГКБ №6.

На эти цели в 2023 году из федерального бюджета выделено около 23 млн рублей.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала о типах сахарного диабета, его ранних признаках и профилактике заболевания.

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